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台南休旅車疑自撞匝道口 駕駛被路人救出後火燒車

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

55歲王姓男子今天清晨近2點，駕駛休旅車行經台南市仁德區裕德街，疑失控自撞往高速道路北上匝道口。王幸經附近民眾救出車外後，休旅車起火全面燃燒，仁德消防分隊接獲報案，馬上到場出水滅火，王右腳骨折，由救護車送醫治療。

「有車子燒起來了，快來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨1點42分接獲民眾報案，位於仁德區裕德街往高速道路北上匝道口，有輛休旅車疑自撞匝道口後，車輛起火燃燒。

中心出動仁德消防分隊3車消6人到場搶救，休旅車已全面燃燒，消防人員趕緊出水滅火，於清晨2點25分撲滅火勢。

救護人員說，休旅車王姓男駕駛在發生車禍後，被附近民眾合力救出，王右腳骨折，送成大醫院治療。至於車禍發生原因，待進一步鑑定調查。

台南市仁德區裕德街往高速公路北上匝道口，今天清晨發生火燒車，消防人員出手滅火。圖／讀者提供
台南市仁德區裕德街往高速公路北上匝道口，今天清晨發生火燒車，消防人員出手滅火。圖／讀者提供
台南市仁德區裕德街往高速公路北上匝道口，今天清晨發生火燒車，消防人員出手滅火。圖／讀者提供
台南市仁德區裕德街往高速公路北上匝道口，今天清晨發生火燒車，消防人員出手滅火。圖／讀者提供

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