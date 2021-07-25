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肥料車油管破裂拋錨停路中 東勢警幫忙擋車警戒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛肥料車行駛台中市石岡區豐勢路與明德路口，拋錨停在路中，路口交通流量大，車速快，東勢警分局員警巡邏發現，在場疏導交通，等到維修人員到場，排除故障後，肥料車發動開離現場。

東勢分局石岡分駐所警員賴永晉及警員胡惠琦，22日下午4點巡邏時，行經石岡區豐勢路與明德路東端路口，發現有一輛聯結大貨車停在路中央，司機表示停紅燈時車輛突拋錨，員警立即擺放三角錐警示用路人，並在車輛後方交通疏導以維護駕駛人安全，經維修人員到場修復後，車輛順利再次發動上路。

52歲唐姓司機說，他要從肥料公司出貨途中停等紅燈時，就發現引擎似乎不正常，綠燈要行走時，車輛竟動彈不得，立即聯絡車輛保養廠人員到場。該路段車輛多且車速快，員警為維護來往用路人安全，立即於大貨車後方擺放三角錐及協助交通疏導；維修人員到場檢查後發現是油管破裂，將車輛修復後終順利發動上路，司機感謝員警在車輛後方協助交通指揮，保護自己及其他用路人安全。

石岡分駐所長林樹鉉提醒，若駕駛遇行駛中發現車輛突然故障，不用慌張，緩踩剎車並將車輛移至路旁，開啟閃黃故障燈，如在一般道路上，在車後5至30公尺的路面擺放車輛故障標誌，用以警告後方來車前有故障車輛，以避免發生車禍，並同時撥打110報警請求警方協助。

一輛肥料車拋錨停在台中市石岡區豐勢路與明德路路中 員警到場指揮交通維護安全。圖／警方提供
一輛肥料車拋錨停在台中市石岡區豐勢路與明德路路中 員警到場指揮交通維護安全。圖／警方提供

車禍

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