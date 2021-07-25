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影／苗栗公館山區邊坡8秒滑落瞬間曝光 網呼好驚險
烟花颱風帶來苗栗縣山區豐沛雨量，公館鄉北河村2鄰一戶民宅後方大片邊坡前天下午滑落，過程不到8秒鐘，還好沒有傷人，屋主錄下瞬間影像曝光，網友直呼好危險！
公館鄉、獅潭鄉間苗26線因烟花颱風降雨，沿途22日晚上起陸續發生落石坍方、路樹倒塌，及土石堵塞排水溝等災情，公館鄉民代表何在鑫昨天上午勘災，目睹北河村2鄰一戶民宅後方大片邊坡瞬間滑落，驚險程度讓他捏了一把冷汗。
何在鑫說，這戶民宅平日居住1名老人家，烟花颱風來襲，屋後的邊坡因降雨，造成含水量過高，先發生邊坡小坍方，屋主23日回老家整理，又碰到第二次小坍方，屋主拿起手機想錄影，未料大片邊坡跟著滑落，還好人已經先一步離開，屋主也嚇得不敢住人。
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