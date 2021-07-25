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家貧高中女喪父獲助辦後事 以父名回捐節餘款：盡點心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名高中女學生的父親病逝，家人無力安葬，慈善單位捐出善款7萬元讓亡者入土為安，女學生和母親討論後，拿著父親喪事後節餘款1萬1000元，以父之名再捐回原慈善單位，女學生說，「我和媽媽，想要將一點心意，留點給下一個同樣需要幫助的家庭」。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺也是台中市東山高中家長會長，這次功德會幫助的對象是東山高中女學生的家庭，捐出基金善款7萬元，全額補助，包括棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀。

賴秀樺去靈堂探望這對母女時，知道她們的生活非常不容易，賴秀樺又自掏腰包，包了紅包給女學生的媽媽，並且在靈堂前允諾「只要小孩想讀、能讀，不用擔心學費的問題，只要來找我，姊一定負責到她大學畢業！」再去探望時，這對母女都抱著賴秀樺哭，賴秀樺說，「真的令人捨不得」。

這次受助的63歲謝男，戶籍在台中市北屯區，因脊柱後側彎併呼吸衰竭，日前在醫院往生，某慈善團體志工向唯石軒行善功德會理事長賴秀樺通報深入了解後，謝家是低收入戶。

亡者生前與外配結婚，並育有一女，目前是高二學生，家中還有年邁的母親需要照顧，謝男出生就領有殘障手冊，生活都靠妻子工作維持，後期他因為病重，被安置於機構，日前因病往生於醫院中，經查確認親屬無法負擔喪葬費用，唯石軒行善功德會捐出善款。

賴秀樺說，女學生的媽媽非常瘦弱，身體也不太好，但是非常的堅強，女學生非常有禮貌謙虛孝順，也是學校校隊成員之一，導師、隊上的教練老師都非常疼惜這孩子，學務處更啟動了關懷機制，主動幫忙尋求急難協助。

台中市一名高中女學生，父喪獲幫助，她與母親討論後，以父之名捐出1萬多元。圖／唯石軒行善功德會提供
台中市一名高中女學生，父喪獲幫助，她與母親討論後，以父之名捐出1萬多元。圖／唯石軒行善功德會提供

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