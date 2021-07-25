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台中機場公車亭七旬翁疑輕生 航警封鎖現場調查
台中航空站公車候車亭今天早上有人上吊，70多歲男子疑上吊被發現，消防局派救護車到場，他已無呼吸心跳，仍送醫急救，男子身分和輕生原因，由航警調查中。
台中市消防局今天早上6點多獲報，台中航空站旁公車候車亭有人上吊，派救護車到場，70多歲男子已無呼吸心跳，送醫急救中，台中市清泉派出所先接到報案，派員警到場調查，發現公車亭月台屬航警轄區，轉交航警調查，航警表示，目前仍在調查男子身分和原因，現場沒找到遺書。
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