台南女大生網路揭露怪警搭訕 警方開鍘記過調地

台南有網友在Dcard貼文「租屋請小心」，指馬來西亞籍女大生日前在郵局遇到自稱員警搭訕，有房子可提供租屋，即由女友陪同看屋，過程中員警提到彼此相遇都是有緣，大談前世今世因果外，還要讓女大生當乾女兒，還碰觸其肩膀，事後經肉搜出周姓員警僅著三角褲健身照給女學生的陳年往事。經台南市警局內部調查，周否認騷擾女大生，最後對他記過二次調地處分。

據了解，該原文是女大生的男性朋友代po，提到當時該員警主動搭訕，說自己有在租屋給軍公教職人員，兩名女大生有租屋需求，結伴前往看屋，一到租屋處就會看到門口貼有許多跟佛法相關的東西，一進到屋裡也有佛教關物品，1樓還是佛堂。

網友提到，一開始的對話很正常，看完兩間房間後，對話開始愈來愈奇怪，該員警就開始講我們能夠相遇都是有緣，一切都是前世今生的因果，我們是前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債。該員警還說要讓馬籍女大生當他的乾女兒，看屋過程中一直碰觸其肩膀，且一直傳教，「反正給人的感覺就是很怪」。

同時，網友肉搜出當年該員警之前涉騷擾女留學生，及他僅著三角褲健身照給女學生的相關報導，在在Dcard貼文「租屋請小心」。

然而，這篇po文引來台南市警局高度重視，指派督察會同交大調查，經聯繫貼文者調查還原案情，並展開內部調查。周則否認騷擾女大生。