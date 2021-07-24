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詐騙集團臉書自稱戰地醫官 北市女險遭騙1200美金
台北市張姓女子在臉書認識自稱戰地醫官的假網友，兩人感情漸深，假網友稱他因戰爭關係，目前還無法來台，若要即刻來台，張女須匯款1200元美金到指定帳戶，幫他脫身。張女不疑有他到銀行匯款，經行員察覺有異報警，警方成功勸阻。
市警局士林分局天母派出所警員李光晨、顏嫚馳日前獲報到場，詢問張女匯款對象及匯款原因，張女解釋匯款對象是網路上認識，他是國外的戰地醫官，他說還有2個月役期要服，只要匯款1200元美金，就可以解除兵役來台，兩人就可相聚。
2警一聽立刻明白張女遭詐騙，向她解釋這是常見的詐騙受法，說明以往曾受理過的詐騙案例，張女才恍然大悟，離開銀行前也感謝警方。
警方說，網路交友匿名性高，論及金錢更須謹慎，民眾若自身或親友遇到遭詐騙情況，可利用165反詐騙專線諮詢，避免受騙。
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