影／真嚇人！電線斷落掉入水田 火花爆裂聲不斷

真的嚇人！苗栗縣銅鑼鄉中平村昨天中午發生電線斷落掉入水田的意外，斷落的電線在水中不停冒出火花及爆裂聲，場面驚悚，苗栗縣消防局據報後趕往，並通知台電人員到場處理，約1個小時將狀況排除。

苗栗縣消防局指出，消防局第一救災救護大隊銅鑼分隊23日中午12點37分接獲報案，銅鑼鄉中平村中平61-2附近發生火災，立即出動水箱車及消防人員2人前往搶救，到達現場後發現是電線斷裂並掉落到已收割的水田裡，不斷冒出火花及爆炸聲響，現場人員畫設警戒線後，立即協同台電人員進行處理，下午1點50分成功將狀況排除。

消防人員表示，斷裂掉落的電線是多少電壓的輸電線並不清楚，但不停引發爆炸和火花，相當驚人，幸好未波及人員及民宅。

第一大隊銅鑼分隊提醒民眾，這次災害經消防與台電人員合力努力之下，有效在第一時間控制災害並避免造成人命財物損失。呼籲民眾平時外出活動時應多注意周遭環境安全，若有災害發生，應立即撥打119專線，以保障自身生命財產安全。