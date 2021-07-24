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警戒還未降…女硬闖市場出入管制口 抓傷管制人員

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

疫情三級警戒下周才解禁，新北市許姓婦人今天硬闖板橋區湳興市場出入管制口，不滿被阻擋，與市場自治會管制人員發生肢體拉扯，涉嫌動手抓傷市場自治會管制人員，許婦也雙手紅腫，因雙方互告傷害，警方依法受理，並將許婦依違反傳染病防治法也通報市府裁處。

由於疫情目前仍是三級警戒，下周才會解封降為二級，新北板橋區湳興市場自治會，仍每天派員在市場出入口進行人員進出管制。

許姓婦人（64歲）今天上午10時許前往板橋區湳興市場採買，由於館前西路與中興路口從被規畫為市場出口，因許婦欲從出口進入市場，與市場管制人員吳姓男子（46歲）發生口角，湳興市場自治會長黃永志（45歲）見狀連忙上前協助說明及勸阻。

但許婦堅持想要從出口進市場，進而與吳男發生肢體拉扯，許婦還持雨傘揮打，造成吳男左手掌、臉頰及胸口抓傷和挫傷，板橋警方濛報迅速趕抵現場，許女因雙手手臂紅腫破皮，雙方互告傷害，警方依法受理，並將許婦依違反傳染病防治法也通報市府裁處。

疫情三級警戒下周才解禁，新北市許姓婦人今天硬闖板橋區湳興市場出入管制口，抓傷市場自治會管制人員挨告，警方也依傳染病防治法通報市府裁處。記者王長鼎／翻攝
疫情三級警戒下周才解禁，新北市許姓婦人今天硬闖板橋區湳興市場出入管制口，抓傷市場自治會管制人員挨告，警方也依傳染病防治法通報市府裁處。記者王長鼎／翻攝
疫情三級警戒下周才解禁，新北市許姓婦人今天硬闖板橋區湳興市場出入管制口，抓傷市場自治會管制人員挨告，警方也依傳染病防治法通報市府裁處。圖／警方提供
疫情三級警戒下周才解禁，新北市許姓婦人今天硬闖板橋區湳興市場出入管制口，抓傷市場自治會管制人員挨告，警方也依傳染病防治法通報市府裁處。圖／警方提供

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