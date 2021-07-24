聽新聞
test
0:00 / 0:00
蒙面男持鎮暴槍闖店內「製造生日驚喜」 員工急報警遭開罰
高雄張姓男子為給租車行店長的高姓友人生日驚喜，戴口罩持鎮暴槍闖入店內喝令關店，高男搶下槍後員工順勢報警，警方趕到發現大家在慶生，依社維法將張男送辦，裁罰5000元。
高雄地方法院高雄簡易庭判決指出，張男為給在前鎮區某租車店擔任店長的高男一個生日驚喜，今年5月21日晚間7時多戴口罩持催淚鎮暴槍衝入車行內，且喝令「店關起來」，店內眾人見狀驚恐奪門躲避。直到高男上前搶下槍枝跑到店外躲藏，張男才從座車拿出生日蛋糕，聲稱是在開玩笑，雙方並有說有笑回到店內吃蛋糕慶生。
但張男闖入店內時已有員工先行報警。前鎮警分局員警趕到現場時，卻看到眾人在店內吃蛋糕慶生。在了解事情經過後，仍依社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」將張男移送法辦。
張男到案後辯稱是開玩笑替友人慶生，且攜帶槍枝也沒殺傷力。但法官發現扣案的催淚鎮暴槍裝有刺激性物質辣椒水，客觀上具危害他人身體之虞。且張男還有其他慶祝方式，而非蒙面攜帶具殺傷力器械，造成他人驚恐。因此依無正當理由攜帶具殺傷力器械，處罰鍰5000元，沒收催淚鎮暴槍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言