蒙面男持鎮暴槍闖店內「製造生日驚喜」 員工急報警遭開罰

高雄張姓男子為給租車行店長的高姓友人生日驚喜，戴口罩持鎮暴槍闖入店內喝令關店，高男搶下槍後員工順勢報警，警方趕到發現大家在慶生，依社維法將張男送辦，裁罰5000元。示意圖／Ingimage

高雄張姓男子為給租車行店長的高姓友人生日驚喜，戴口罩持鎮暴槍闖入店內喝令關店，高男搶下槍後員工順勢報警，警方趕到發現大家在慶生，依社維法將張男送辦，裁罰5000元。

高雄地方法院高雄簡易庭判決指出，張男為給在前鎮區某租車店擔任店長的高男一個生日驚喜，今年5月21日晚間7時多戴口罩持催淚鎮暴槍衝入車行內，且喝令「店關起來」，店內眾人見狀驚恐奪門躲避。直到高男上前搶下槍枝跑到店外躲藏，張男才從座車拿出生日蛋糕，聲稱是在開玩笑，雙方並有說有笑回到店內吃蛋糕慶生。

但張男闖入店內時已有員工先行報警。前鎮警分局員警趕到現場時，卻看到眾人在店內吃蛋糕慶生。在了解事情經過後，仍依社會秩序維護法「無正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰」將張男移送法辦。

張男到案後辯稱是開玩笑替友人慶生，且攜帶槍枝也沒殺傷力。但法官發現扣案的催淚鎮暴槍裝有刺激性物質辣椒水，客觀上具危害他人身體之虞。且張男還有其他慶祝方式，而非蒙面攜帶具殺傷力器械，造成他人驚恐。因此依無正當理由攜帶具殺傷力器械，處罰鍰5000元，沒收催淚鎮暴槍。