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失戀男子想不開 警方苦勸救下

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市文山一警分局木柵派出所，深夜接獲生命專線轉報，稱文山區木柵路二段有民眾意圖尋短；警方獲報趕赴現場，與消防隊合作，拯救一名意圖尋短的失戀男子性命。

警方表示，當天接獲生命專線轉報，文山區有男子要輕生，所長宋子豪率警員王巾維、黃俊銘及陳榮吉等人趕赴現場處理，抵達時已見男子雙腳懸空，跨坐在18樓高的女兒牆上與生命專線專員通話。

警方先向男子溫情勸導，同時一邊聯繫消防隊在一樓預備氣墊，警方安撫與了解緣由，男子因感情變故，一時想不開，而有輕生念頭，現場人員不斷勸解，男子激動情緒才暫緩，家屬也趕到現場親情喊話，男子注意力被分散，警消合力趁機將他拉下圍牆送醫診治，成功防堵輕生案件發生。

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木柵所所長宋子豪（左二），帶領同仁就下要自殺男子。記者廖炳棋／翻攝
木柵所所長宋子豪（左二），帶領同仁就下要自殺男子。記者廖炳棋／翻攝

北市

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