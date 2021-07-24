收購人頭帳戶將詐款轉成虛擬貨幣洗錢 北市刑大逮七人

台北市刑事警察大隊分析電信詐騙案件，發現近期有詐騙集團利用人頭帳戶，在國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢，警方組成專案小組，陸續搜索查緝蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。

警方說，主嫌蔡姓男子、黃姓男子、陳姓男子，從去年4月起，指揮犯嫌劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等人，打著租用帳戶要處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義，四處招攬或收購人頭銀行帳戶，並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後，由犯嫌向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。

隨後犯嫌等人與電信詐欺機房合作，以虛構博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款到人頭帳戶，犯嫌再以網路銀行轉帳到虛擬貨幣交易平台的人頭帳號儲值，購買虛擬貨幣。