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收購人頭帳戶將詐款轉成虛擬貨幣洗錢 北市刑大逮七人
台北市刑事警察大隊分析電信詐騙案件，發現近期有詐騙集團利用人頭帳戶，在國內虛擬貨幣交易平台進行洗錢，警方組成專案小組，陸續搜索查緝蔡姓主嫌等7名犯嫌到案。
警方說，主嫌蔡姓男子、黃姓男子、陳姓男子，從去年4月起，指揮犯嫌劉姓、林姓、陳姓、蔡姓男子等人，打著租用帳戶要處理博弈金流或投資虛擬貨幣名義，四處招攬或收購人頭銀行帳戶，並要求銀行帳戶所有人拍攝本人與身分證照片後，由犯嫌向國內虛擬貨幣交易平台申辦帳號。
隨後犯嫌等人與電信詐欺機房合作，以虛構博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款到人頭帳戶，犯嫌再以網路銀行轉帳到虛擬貨幣交易平台的人頭帳號儲值，購買虛擬貨幣。
歹徒再利用虛擬貨幣去中心化、匿名性等特性，將虛擬貨幣自交易平台轉出到犯嫌電子錢包，再層層分轉，最後將虛擬貨幣透過境外交易平台，或以場外交易（不透過線上交易平台，由買賣家之間私約交易）等方式賣幣變現洗錢，清查不法金額高達新台幣3000多萬元；全案詢後依詐欺、洗錢、組織等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並持續擴大追查。
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