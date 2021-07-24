誤信「取消設定」還預借現金 婦被騙142萬

刑事警察局提醒，傳統「解除分期付款」詐騙手法仍然常見，新北市蔡姓婦人因為誤信歹徒說詞，不但被騙匯出近98萬元，信用卡遭刷44萬餘元，總財損高達142萬元。

這個月初，新北市60歲的蔡姓女子接到一通電話，對方自稱是購物網站的電商客服人員，因為作業疏失，誤將蔡女訂單設定成一年期的「經銷商」，如果需要取消的話，需要蔡婦提供帳戶及信用卡進行核對。

蔡女起初不相信，並告知客服人員請銀行直接跟她聯絡，不久，蔡女就接到一位自稱銀行廖姓行員的來電，但透過電話講了將近30分鐘，蔡女仍不為所動。

行員見蔡女不好說動，直接說如果不照指示操作，她的銀行帳戶就會馬上被凍結，蔡女一聽到帳戶會被凍結，心生緊張，就同意照對方的指示操作「淨空帳戶」。

行員首先提供蔡女士2組「測試數字」進行轉帳，經過反覆操作14次，蔡女一共轉出48萬餘元，帳戶只剩下500多元。

行員又跟蔡女士說她的銀行帳戶有外幣，也需要將外幣帳戶清空，蔡女士又依對方指示將外幣先換成新台幣約10萬元，再一樣透過所謂的測試數字將款項轉出，直到帳戶僅存7千餘元。行員接著再問蔡女是否有其他的信用卡，都要一併處理，蔡女不疑有他，將自己手邊的3張信用卡正反面都拍照傳給廖姓行員，10分鐘後，開始陸陸續續收到銀行發送的刷卡簡訊，3張信用卡一共遭刷44萬餘元。這時詐騙集團又回頭動起蔡女士外幣銀行帳戶的主意，原本僅存的7千餘元，也以一樣的話術說服蔡女士進行轉帳，直到最後該帳戶也只剩不到200元。

詐騙集團沒有善罷干休，又向蔡女說接下來請她向銀行預借現金，並且淨空帳戶，這樣才能確保她的帳戶是完全安全的。廖女士原本堅決不肯，但是行員又搬出不照指示操作，帳戶就不安全，就會被「凍結帳戶」的說詞，蔡女再度妥協，不但向銀行預借38萬多元，並且用轉帳、繳費功能陸續操作10數次，一直到戶頭僅剩111元。蔡女接到第一通詐騙電話開始，短短7個小時內，一共匯出近98萬元，再加上信用卡遭刷44萬餘元，總財損高達142萬元，帳戶真的全「淨空」了。

警方說，傳統「解除分期付款」詐騙手法，是詐騙集團來電告知曾網購民眾該筆交易誤設為12期分期，假意請民眾透過自動提款機（ATM）輸入「代碼」、「密碼」取消分期，實則利用「轉帳」功能將民眾財產轉出。詐騙話術不斷推陳出新，近期更常見以「誤設為經銷商」、「誤加入團購名單」、「升級高級會員」為由，假意聲稱協助民眾取消設定、淨空帳戶確保帳戶安全，實則要求民眾操作網路銀行、ATM、提供信用卡資訊，甚至要求購買與網購毫不相干的遊戲點數翻拍傳送。