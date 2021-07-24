遭爆開佛堂要脅同事參加 台中偵查隊長否認

台中市警察局某分局偵查隊長遭爆料在家開佛堂兼講師，邀偵查佐聽課、捐錢，收據現場就焚燒說要送到「天堂註冊」，不從不給考績、報調，甚至用公務車載道親。引起網友議論，還有網友PO出警察、消防、移民署官員著制服在宗教活動跳佛舞影片認為，跳佛舞都沒被懲戒，這個一點都不意外。

對此，遭爆料的偵查隊長赴分局說明表示，他是放假時邀約同事參與宗教活動，並無逼迫、要脅，也從未以公務車載道親，至於打考績則是以同事平時工作表現，參佐小隊長意見打分，並未以此要脅。

遭爆料的分局說明，經了解，該隊長勤餘時間參加宗教活動，為個人信仰自由，分局予以尊重，但已告誡勿逾越應有分際。分局對於爆料內容將配合警察局駐區督察深入逐項檢視相關情節，若內容屬實，依規定從嚴究責，絕不護短。