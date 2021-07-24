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詐團假冒姪女謊稱缺錢 警保住7旬翁養老金

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名鄭姓老翁遇上詐團謊稱是姪女，因人在金門急需用錢，要向鄭翁借20萬元，鄭一開始信以為真，直到銀行察覺不單純通知警方，間接查證下，鄭才恍然大悟遇上詐團。

警方表示，昨天上午10點多，鄭翁（71歲）的通訊軟體Line上，有一名女子突然加他好友，且對方自稱是鄭翁胞兄的女兒，2人在短暫寒暄後，對方又稱人在金門，因疫情關係生意失利急需用錢，要向鄭借20萬元。

心疼姪女處境的鄭男得知後，在中午到銀行準備匯款，但銀行行員察覺不對勁，通報轄區警方左營分局新莊派出所。

警方到場了解狀況，立刻識破這是詐騙集團一貫手法，便想請鄭翁致電大哥確認是否真的有姪女缺錢情事，果然鄭的大哥聽聞後十分吃驚，大聲駁斥鄭表示他女兒未有缺錢情事，且人根本未在金門。這時鄭才醒悟遭遇詐團，再三感謝警方。

高雄一名鄭姓老翁遇上詐團謊稱是姪女，因人在金門急需用錢，要向鄭翁借20萬元。記者邱奕能／翻攝
高雄一名鄭姓老翁遇上詐團謊稱是姪女，因人在金門急需用錢，要向鄭翁借20萬元。記者邱奕能／翻攝

金門 詐騙集團

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