詐團假冒姪女謊稱缺錢 警保住7旬翁養老金

高雄一名鄭姓老翁遇上詐團謊稱是姪女，因人在金門急需用錢，要向鄭翁借20萬元，鄭一開始信以為真，直到銀行察覺不單純通知警方，間接查證下，鄭才恍然大悟遇上詐團。

警方表示，昨天上午10點多，鄭翁（71歲）的通訊軟體Line上，有一名女子突然加他好友，且對方自稱是鄭翁胞兄的女兒，2人在短暫寒暄後，對方又稱人在金門，因疫情關係生意失利急需用錢，要向鄭借20萬元。

心疼姪女處境的鄭男得知後，在中午到銀行準備匯款，但銀行行員察覺不對勁，通報轄區警方左營分局新莊派出所。