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影／賓士衝進柳川駕駛失蹤 酒駕？身體不適？警要查

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

烟花颱風帶來雨量與風勢，台中市一輛賓士轎車不明原因墜落柳川，警消搜溺未發現駕駛。監視器曝光，今晨4點，這輛賓士轎車從道路衝入人行道，完全沒有煞車跡象再衝入斜坡草皮，掉入柳川河中，警方不排除駕駛酒駕畏罪逃逸，或身體不適，已調閱相關監視器追查肇因。

受中颱烟花颱風影響，台中市今晨降雨未歇，清晨5時許，在柳川岸邊晨運的民眾發現一輛轎車泡水，趕緊報警。

消防人員下水搜溺發現，駕駛座車門與後車箱開啟，水位只到膝蓋，未見駕駛身影，不排除駕駛已自行脫困離開。

監視器畫面顯示，清晨4點多，一輛賓士轎車從中華路與四維街口（柳川西路）衝入人行道，絲毫未減速，再衝入斜坡草皮掉入柳川河中，車輛在卡在四維街及自立街中間河道。

台中市警察局第一交通分隊表示，現場道路沒有發現煞車痕、刮地痕，由於當時天候下雨，不排除駕駛路況不熟悉，導致車禍。

警方指出，車禍現場不見駕駛，不排除酒駕或身體不適先行就醫等可能，由於該車牌未登錄電話，戶籍登記在宜蘭，警方仍調閱監視器追查中。

今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供
今晨台中市一輛賓士轎車不明原因掉入柳川河中，警消出動搜溺，未見駕駛蹤影。圖／讀者提供

監視器 烟花颱風

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