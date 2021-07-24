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青春專案宣導出奇招 旗山警線上直播千人觀看

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

暑假期間，高雄市旗山警分局為進行「青春專案」犯罪預防宣導，首度結合實踐大學高雄校區網路直播學生社團及系統，以臉書網路直播互動方式並加入有獎徵答，吸引900多人線上參與，目前影片觀看次數也已達4000多次，民眾互動熱烈。

旗山分局表示，今年受疫情影響無法到各校進行青春專案宣導，但隨著學生網路使用頻率增加，網路詐騙案件層出不窮，分局首度打破舊有宣導方式，由偵查隊偵查佐鄭惠育、交通分隊警員卓筠及實踐大學資訊科技系程姓學生聯合主持，結合實踐大學高雄校區社團的直播系統進行宣導。

影片一開始先播放分局自製「反詐欺、反毒、反幫派及網路安全」宣導影片，再進行直播互動，其中旗山分局員警以防詐主題及有獎徵答等方式宣導最常遭詐騙手法7大類型，員警也以生動活潑的案例對詐騙類型詳細說明，提醒民眾應如何防治，內容有趣又豐富。

旗山分局表示，有獎徵答共分3次進行，贈送分局與旗山天后宮合作的「護國神衣2.0」護身符及價值100元胖老爹禮券，民眾互動熱烈，後續再另外加碼價值100至200元的宣導品，目前每部影片都有2000次以上觀看次數、近百次分享。

旗山分局長游永中表示，因疫情群聚管制，青少年宅在網路時間變長，務必注意網路上的各種詐騙，例如利用打工騙取帳戶個資等，稍有不慎可能淪為詐騙車手，青少年只要多加注意並保持警覺心，就可大量減少詐騙案發生，有任何相關疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或110專線報案查證。

高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度以直播方式進行青春專案宣導，活動加入有獎徵答吸引上千民眾參與。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度以直播方式進行青春專案宣導，活動加入有獎徵答吸引上千民眾參與。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供
高雄市旗山警分局首度與實踐大學高雄校區網路直播學生社團合作，以直播方式進行青春專案宣導。圖／旗山警分局提供

詐騙 網路直播 實踐大學

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