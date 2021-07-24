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影／美女加LINE教投資 大叔心動匯款差點中美人計

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市何姓男子近日在LINE上，發現美女主動加入好友，對方以教授投資理財、高獲利為由，要求下載軟體投資，他心動到ATM操作無摺存款，還好員警巡邏經過，拆穿這是詐騙手法，成功攔阻存款匯出。

中興警分局長黃念生今天說，最近以投資為名詐騙手法層出不窮，詐騙集團大多在LINE，以美女交友或臉書廣告為管道，先與被害人聊天取得信任後，進而介紹各式的投資方式，要求被害人匯款，呼籲民眾防範「假投資、真詐騙」，稍有不察即有可能踏入詐騙的陷阱。

中興分局光明派出所前天執行巡邏，發現30多歲何姓男子在南投市光明路一處銀行ATM前很久，一邊持手機、一邊操作ATM，員警懷疑他遭詐騙上前關心，發現他正使用投資軟體，聽從客服人員指示準備匯款。

他說，近日在LINE通訊軟體上被面容姣好的女生主動加入好友，對方以教授投資理財、高獲利為由，要求下載投資軟體APP，於是依照指示到銀行ATM操作無摺存款，對方表示匯入1萬元就能獲利，隔天還能把1萬元領回。

光明派出所巡佐廖偉智、警員白明鴻聽見「陌生女性主動加入好友」、「投資理財高獲利」、「使用不明投資交易軟體」及「ATM操作無摺存款」等關鍵字，明顯是詐騙手法，立即阻止他匯款，何姓男子還半信半疑；員警搜尋出近期遭詐騙之多起案例，他才恍然大悟沒有完成匯款，保住1萬元存款。　

南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供
南投市何姓男子在LINE上遇美女主動交好友，還到提款機錢匯款投資，還好員警及時阻攔沒被騙。圖／中興警分局提供

詐騙集團 理財 LINE

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