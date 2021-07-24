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疫情未解封 男子拉下口罩抽菸暴露3條通緝

聯合報 / 記者林保光／即時報導

疫情警戒未解封，今天凌晨沈姓男子便獨自在街頭，拉下口罩抽菸，員警告誡他遵守防疫規定，查證身分時，發現他涉竊盜案，經高雄、屏東等地檢署通緝中，立即逮捕他移送法辦。

據了解，沈姓男子（45歲）因涉3件竊盜案，今年1月、2月、4月，分別由屏東、高雄、橋頭3處地檢署發布通緝。

今天凌晨1點多，高雄市警新興分局五福二路派出所巡佐丁福龍、警員林佑勝巡邏中，在、高雄市新興區中山二路某旅館前，發現沈姓男子拉下口罩，坐在旅館騎樓抽菸，員警上前，提醒他遵守防疫規定，當警方查證他的身分，才發現沈竟是竊盜通緝犯，立即逮捕他。

警方了解，沈自稱長期沒住在屏東的戶籍地，都到高雄的營造工地打工，住便宜旅館，才沒收到案件通知。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

沈姓男子今天凌晨在街頭拉下口罩抽菸，遇警查出他遭3地檢署通緝。記者林保光／翻攝
沈姓男子今天凌晨在街頭拉下口罩抽菸，遇警查出他遭3地檢署通緝。記者林保光／翻攝
沈姓男子今天凌晨在街頭拉下口罩抽菸，遇警查出他的通緝身分。記者林保光／翻攝
沈姓男子今天凌晨在街頭拉下口罩抽菸，遇警查出他的通緝身分。記者林保光／翻攝

屏東 抽菸 通緝

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