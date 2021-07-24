聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情未解封 男子拉下口罩抽菸暴露3條通緝
疫情警戒未解封，今天凌晨沈姓男子便獨自在街頭，拉下口罩抽菸，員警告誡他遵守防疫規定，查證身分時，發現他涉竊盜案，經高雄、屏東等地檢署通緝中，立即逮捕他移送法辦。
據了解，沈姓男子（45歲）因涉3件竊盜案，今年1月、2月、4月，分別由屏東、高雄、橋頭3處地檢署發布通緝。
今天凌晨1點多，高雄市警新興分局五福二路派出所巡佐丁福龍、警員林佑勝巡邏中，在、高雄市新興區中山二路某旅館前，發現沈姓男子拉下口罩，坐在旅館騎樓抽菸，員警上前，提醒他遵守防疫規定，當警方查證他的身分，才發現沈竟是竊盜通緝犯，立即逮捕他。
警方了解，沈自稱長期沒住在屏東的戶籍地，都到高雄的營造工地打工，住便宜旅館，才沒收到案件通知。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言