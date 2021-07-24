快訊

東奧柔道／首征奧運開紅盤 23歲林真豪「一本」晉級16強

生存家族@鄭州：當一座中國都市突然失去「互聯網」

2年浪漫異國戀攏是假 假機師詐財後還傳「寶貝辛苦了」

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

黃姓女子在交友網站上認識一名假華裔美籍機師，雙方加Line聊天，對方天天噓寒問暖，再以生病等話術對黃詐騙4次共57萬，黃渾然不知；當黃匯第4筆20萬時，蕭姓民眾發現帳戶有不明資金20萬元遂報警，經警方解釋，黃驚覺遭人詐騙，順利將她匯的20萬元成功攔阻並取回。

台北市南港區黃姓女子2年前在網上認識一名男網友，對方自稱華裔美籍機師，雙方暢聊後加Line私訊，黃女不禁產生情愫，以為遇到「真命天子」。假機師騙取被害人信任後，多次以過境土耳其受困、生病，或誆稱寄送貴重物品遭海關扣押，須支付稅金才能放行等理由，向被害人詐財。

黃前後匯款4次共57萬，假機師在得手後還會向黃傳「寶貝辛苦了」等暖心簡訊，讓她深陷愛情詐騙；而第4筆20萬元匯入一名蕭姓民眾帳戶，蕭發現這筆不明資金遂向警方報案。

警方沿線調查，連絡上匯款人黃姓女子，經解釋後，她才知道自己被詐騙，最後一筆20萬元成功攔阻並取回。

南港分局呼籲，跨國詐團常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，待博取信任後，再謊稱各種理由要求被害人匯款；請民眾謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕，就能少一分損失。

民眾發現帳戶有不明資金遂報警，警方連絡上匯款人黃姓女子，發現她被愛情詐騙，順利將她匯的20萬元成功攔阻並取回。記者翁至成／翻攝
民眾發現帳戶有不明資金遂報警，警方連絡上匯款人黃姓女子，發現她被愛情詐騙，順利將她匯的20萬元成功攔阻並取回。記者翁至成／翻攝

詐騙 機師 華裔

延伸閱讀

機場開割草機除草「禍從天降」 加拿大女子被降落飛機撞死

脫拉庫主唱國璽曝已打疫苗 分享機師防疫日常：在減肥

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

婦人遭戀愛詐騙賣2棟房遭騙1882萬 車手頭現金轉比特幣匯給上游

相關新聞

影／20公分粗樹幹插進轎車駕駛座 孕婦幸運逃過一劫

受煙花颱風外圍環流影響，苗栗縣昨天時有強風、大雨，懷孕7周的44歲宋姓婦人昨天下午駕車行經西湖鄉119線道路五湖村路段時...

颱風夜台中賓士車衝進柳川 消防搜救不見駕駛蹤影

中颱烟花颱風外圍環流持續影響台灣，明顯感受到風強雨勢，今天清晨5點多，台中市一輛賓士轎車不明原因掉落柳川溪底，晨運民眾發...

高雄凌晨四面佛佛堂火警 1樓全面燃燒冒出陣陣黑煙

高雄鳳山區青年路今凌晨1點多發生火警，火場是一處供奉四面佛的佛堂，火起時冒出陣陣黑煙，消防員緊急動用破壞器材破開鐵門，發...

高市某國中棒球隊霸凌影片再流傳 教育局：前年舊案

臉書社群網站傳出一段高雄某國中棒球隊疑似霸凌影片，長約20秒，一名男學生被呼巴掌、打頭、出拳歐打痛到蹲下，高雄市教育局經...

影／未戴口罩坐地抽菸 鷹眼警識破腰藏槍

潘姓男子13日蹲坐在新北市平溪老街路旁，不僅未戴口罩還抽菸，員警好意上前盤查請他戴上口罩，男子不領情反嗆警「不行嗎？」遲...

2年浪漫異國戀攏是假 假機師詐財後還傳「寶貝辛苦了」

黃姓女子在交友網站上認識一名假華裔美籍機師，雙方加Line聊天，對方天天噓寒問暖，再以生病等話術對黃詐騙4次共57萬，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。