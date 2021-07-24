2年浪漫異國戀攏是假 假機師詐財後還傳「寶貝辛苦了」

黃姓女子在交友網站上認識一名假華裔美籍機師，雙方加Line聊天，對方天天噓寒問暖，再以生病等話術對黃詐騙4次共57萬，黃渾然不知；當黃匯第4筆20萬時，蕭姓民眾發現帳戶有不明資金20萬元遂報警，經警方解釋，黃驚覺遭人詐騙，順利將她匯的20萬元成功攔阻並取回。

台北市南港區黃姓女子2年前在網上認識一名男網友，對方自稱華裔美籍機師，雙方暢聊後加Line私訊，黃女不禁產生情愫，以為遇到「真命天子」。假機師騙取被害人信任後，多次以過境土耳其受困、生病，或誆稱寄送貴重物品遭海關扣押，須支付稅金才能放行等理由，向被害人詐財。

黃前後匯款4次共57萬，假機師在得手後還會向黃傳「寶貝辛苦了」等暖心簡訊，讓她深陷愛情詐騙；而第4筆20萬元匯入一名蕭姓民眾帳戶，蕭發現這筆不明資金遂向警方報案。

警方沿線調查，連絡上匯款人黃姓女子，經解釋後，她才知道自己被詐騙，最後一筆20萬元成功攔阻並取回。