2年浪漫異國戀攏是假 假機師詐財後還傳「寶貝辛苦了」
黃姓女子在交友網站上認識一名假華裔美籍機師，雙方加Line聊天，對方天天噓寒問暖，再以生病等話術對黃詐騙4次共57萬，黃渾然不知；當黃匯第4筆20萬時，蕭姓民眾發現帳戶有不明資金20萬元遂報警，經警方解釋，黃驚覺遭人詐騙，順利將她匯的20萬元成功攔阻並取回。
台北市南港區黃姓女子2年前在網上認識一名男網友，對方自稱華裔美籍機師，雙方暢聊後加Line私訊，黃女不禁產生情愫，以為遇到「真命天子」。假機師騙取被害人信任後，多次以過境土耳其受困、生病，或誆稱寄送貴重物品遭海關扣押，須支付稅金才能放行等理由，向被害人詐財。
黃前後匯款4次共57萬，假機師在得手後還會向黃傳「寶貝辛苦了」等暖心簡訊，讓她深陷愛情詐騙；而第4筆20萬元匯入一名蕭姓民眾帳戶，蕭發現這筆不明資金遂向警方報案。
警方沿線調查，連絡上匯款人黃姓女子，經解釋後，她才知道自己被詐騙，最後一筆20萬元成功攔阻並取回。
南港分局呼籲，跨國詐團常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，待博取信任後，再謊稱各種理由要求被害人匯款；請民眾謹記防詐騙三要訣：「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，多一分警惕，就能少一分損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言