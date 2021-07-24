台南安平港漁船傾斜漏油 海巡及時察覺搶救

海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所昨天監控港區狀況時，發現一艘設籍興達港的船筏船身傾斜有翻覆之虞，經安檢所同仁協助繫繩加固船體，經查船上幸無人員，且有輕微滲油，陳姓船主趕到現場，通知吊車前來處理，台南市漁港及近海管理所及環保局等布設攔油索，防止漏油擴散，事態才未擴大。

第一一岸巡隊指出，昨天中午12時，安檢所同仁察覺異狀，立即前往查看並聯繫家住高雄的陳姓船主到場，經發現船身已傾斜且疑有輕油滲出情形，同仁立即協助繫纜加固船體，並經查看船上幸無人員。下午1時船主抵達現場，他表示，因繫纜繩過緊，加上港區退潮水流過快，導致船體側翻，已通知吊車前來處理，感謝安檢所同仁協助。

同時，安檢所通知台南市漁港及近海管理所、海洋保育署第六海洋保育工作站及台南市府環保局到場協處，並布設攔油索防止漏油擴散。台南市漁港及近海管理所等單位表示，因滲油情形為輕度油汙，拉設攔油索防護即可控制。