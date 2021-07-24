高市某國中棒球隊霸凌影片再流傳 教育局：前年舊案

臉書社群網站傳出一段高雄某國中棒球隊疑似霸凌影片，長約20秒，一名男學生被呼巴掌、打頭、出拳歐打痛到蹲下，高雄市教育局經查，已是2019年2月的舊事，動手與被毆打的學生都已畢業，是單一事件不是長期霸凌，學校也表示，因學生都未成年且事涉隱私，大家別轉傳以免觸法。

這段男學生像沙包被痛打的影片，打上，「太扯了」、「我的天」、「這個影片我真的覺得不是玩了欸」等字幕，影片中男孩被人修理得很慘。

高雄市教育局表示，這段影片最近被傳上網路後，局方與當事人聯繫，了解事情原委，打人的學生都說，因為那名學生違反常規，有損棒球隊名譽，他們擔心一起被教練處罰，才會出手教訓。學校與受害學生及家長確認，也確認是單一衝突，不是長期霸凌，且不願再追究。