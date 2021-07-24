聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／20公分粗樹幹插進轎車駕駛座 孕婦幸運逃過一劫
受煙花颱風外圍環流影響，苗栗縣昨天時有強風、大雨，懷孕7周的44歲宋姓婦人昨天下午駕車行經西湖鄉119線道路五湖村路段時，車子擋風玻璃突然遭路邊斷裂掉落的樹幹刺穿，直直插進駕駛座，場面驚悚，婦人飽受驚嚇，身上滿是玻璃碎片，幸好未有明顯外傷，但為顧慮腹中胎兒安全，稍後由救護人員送醫檢查，並無大礙。
苗栗縣消防局表示，昨天下午4點半左右接獲通報，西湖鄉119線五湖村靠近銅鑼鄉的路段有轎車遭路樹砸中，救護人員趕往處理，到場時駕車的婦人已自行下車，經檢視並無明顯外傷，婦人已懷有7周身孕，身上多處玻璃碎片，為確保母親和胎兒安全，將她送往苗栗市大千醫院檢查。
宋姓婦人住家就在附近，驚悚意外發生後，她的外籍丈夫趕到，現場令人怵目驚心，插進駕駛座的樹幹直徑約有20公分，婦人幸運地躲過一劫，救護車到場後，婦人身上有許多玻璃碎片，她不願躺擔架送醫，在救護車家屬座由救護人員檢傷，也沒有明顯傷勢，旁觀者都直呼幸運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言