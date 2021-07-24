影／20公分粗樹幹插進轎車駕駛座 孕婦幸運逃過一劫

受煙花颱風外圍環流影響，苗栗縣昨天時有強風、大雨，懷孕7周的44歲宋姓婦人昨天下午駕車行經西湖鄉119線道路五湖村路段時，車子擋風玻璃突然遭路邊斷裂掉落的樹幹刺穿，直直插進駕駛座，場面驚悚，婦人飽受驚嚇，身上滿是玻璃碎片，幸好未有明顯外傷，但為顧慮腹中胎兒安全，稍後由救護人員送醫檢查，並無大礙。

苗栗縣消防局表示，昨天下午4點半左右接獲通報，西湖鄉119線五湖村靠近銅鑼鄉的路段有轎車遭路樹砸中，救護人員趕往處理，到場時駕車的婦人已自行下車，經檢視並無明顯外傷，婦人已懷有7周身孕，身上多處玻璃碎片，為確保母親和胎兒安全，將她送往苗栗市大千醫院檢查。