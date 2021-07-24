南科建案多工地闊 宵小頻偷高價模具電器箱終失手落網

台南科學園區新建廠房工地包商報案指稱，新市區一帶頻頻發生建築工地內電器箱及鋼鐵模具失竊，包商財物損失嚴重。轄區善化警分局新市分駐所日前獲報新市區社內里南科聯絡道路旁，建築工地內電器箱及鋼鐵模具遭竊，經調閱相關資料比對分析，鎖定48歲郭姓嫌犯；不過郭嫌為躲避警方查緝，專挑在深夜時段駕車尋找建築工地行竊，警方查出他在6月間深夜就曾開貨車到這處工地竊取鋼鐵模具變賣，昨晚又故技重施，終遭警方查獲。

員警指出。台積電近年持續在南科廠擴建新廠房、招募員工，帶來附近地區房市熱絡，南科周邊新市、善化等地區有多個房地、廠區建案，工地進入人員複雜，容易出現治安死角，加上警方也不能任意進入廠區工地巡邏增加治安維護難度，也需要民眾多多配合協助，發現可疑立即報案，警民合作才能有效遏阻犯罪。