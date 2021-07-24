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颱風夜台中賓士車衝進柳川 消防搜救不見駕駛蹤影

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

中颱烟花颱風外圍環流持續影響台灣，明顯感受到風強雨勢，今天清晨5點多，台中市一輛賓士轎車不明原因掉落柳川溪底，晨運民眾發現報警。離奇的是，消防隊出動搜溺，駕駛座車門略為開啟，但車內沒有駕駛，柳川附近也無尋獲，後續交由警方偵辦。

今天清晨5點36分，台中市消防局接獲通報，指有一輛賓士轎車掉入西區四維街與柳川東路二段處下方的柳川，搜救人員到場，發現水位淹過轎車約4分之3高，搜溺小組進入轎車內搜救，卻沒有發現駕駛，柳川附近持續搜溺也未發現駕駛，後續交由警方處理。

台中市警察局第一分局西區派出所表示，雖然中颱烟花颱風帶來風雨，但今早柳川水勢狀況不算湍急，不排除駕駛自行脫困，為求慎重，警方調閱附近監視器，同步以車牌聯絡車主，釐清這起肇事原因。

台中市一輛賓士轎車掉入柳川，消防局搜溺小組進行搜溺任務，卻未發現駕駛。圖／讀者提供
台中市一輛賓士轎車掉入柳川，消防局搜溺小組進行搜溺任務，卻未發現駕駛。圖／讀者提供
台中市一輛賓士轎車掉入柳川，消防局搜溺小組進行搜溺任務，卻未發現駕駛。圖／讀者提供
台中市一輛賓士轎車掉入柳川，消防局搜溺小組進行搜溺任務，卻未發現駕駛。圖／讀者提供

烟花颱風 台中市

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