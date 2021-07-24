為快篩劑嗆天王吳宗憲 里長因行車糾紛挨打 原因找到了

新北市永和區安和里長鄧長安曾為快篩劑嗆天王吳宗憲，今年7月中疑因與人發生行車糾紛起口角，遭兩名年輕男子追打，永和警方追查竟是預謀犯案，昨天抓到幕後主嫌陳姓男子，起因是「要撲殺流浪動物」引起。警詢後依傷害罪嫌將陳男依法送辦。

藝人吳宗憲今年6月以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，但新北市永和區安和里長鄧長安在臉書發文，申請快篩劑須註冊PG Talk的APP，有個資問題，控對方是「空手套白狼」，吳宗憲獲悉後開直播回擊嗆告，要對方主動聯繫自己。鄧長安隔天再批「我又不是你養的小弟！」若真要告就由法官來論定孰是孰非，雙方隔空互批引起社會各界議論。

里長鄧長安7月15日晚上9時許，在永和區中正路599號前，欲將機車從人行道牽出時，車尾不慎遭騎機車的胡姓男子（22歲）後載吳姓男子（21歲）的機車擦撞，雙方當場發生言語爭執，互不相讓，進而當街引發肢體衝突，事後里長提告胡、吳二人涉嫌殺人未遂，警方依法受理，但涉嫌動手打人的吳嫌等人否認幕後有人指使，稱為單純行車糾紛發生口角引起。

由於里長不久前才為了快篩劑嗆綜藝天王吳宗憲，「我不是打工仔」，「又不是你養的小弟！」，警方一度以為與此事有關，經追查，調閱里長辦公室外監視器畫面，發現今年7月11、12日，連續兩天晚上，看到同一名男子形跡可疑在附近徘徊，懷疑案情不單單只是行車糾紛。

經深入調查，發現陳姓男子（29歲）涉嫌重大，昨天持拘票前往新店區上門逮人，陳男到案後辯稱，因里長鄧長安在104年曾在臉書發文表示，「只要再有任何一個里民抱怨野貓野狗造成他的損害或環境不潔，老子就叫相關單位來撲殺！絕不留情！」有關撲殺流浪動物的言論，當年為此還與藝人雞排妹隔空喊話交火。