高雄婦女觸電身亡 鑑定原來是路燈地下廢棄電纜漏電！

高雄高姓女子19日在暴雨夜觸電送醫，延至22日身亡，高雄市政府委託的電機技師公會今天再度鑑定，判定是是路燈廢棄纜線因大雨積水變成「致命」的導體，將追究承包商相關責任。

高雄市工務局今晚近10點發布這起意外事故的鑑定結果，指向鳳山三民路與三民路295巷口編號縣口043路燈的廢棄地下纜線惹禍，工務局表示，這處路燈108年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商並未將原地下纜線抽離。

今天鑑定小組吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座的廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象，研判19日鳳山地區豪大雨積水，導致這些地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，才使廢棄導線因積水產生漏電，以致造成高姓女子行經時不幸感電，市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線的承包商責任。