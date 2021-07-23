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高雄婦女觸電身亡 鑑定原來是路燈地下廢棄電纜漏電！
高雄高姓女子19日在暴雨夜觸電送醫，延至22日身亡，高雄市政府委託的電機技師公會今天再度鑑定，判定是是路燈廢棄纜線因大雨積水變成「致命」的導體，將追究承包商相關責任。
高雄市工務局今晚近10點發布這起意外事故的鑑定結果，指向鳳山三民路與三民路295巷口編號縣口043路燈的廢棄地下纜線惹禍，工務局表示，這處路燈108年5月16日因地下纜線故障不亮，之後架空線供電，但承包商並未將原地下纜線抽離。
今天鑑定小組吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座的廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象，研判19日鳳山地區豪大雨積水，導致這些地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，才使廢棄導線因積水產生漏電，以致造成高姓女子行經時不幸感電，市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線的承包商責任。
工務局表示，高雄市長陳其邁今午也到過靈堂，慰問高小姐家屬，強調市府將依法負起相關責任，並全力協助家屬請求國賠，相關局處也會協助處理後續喪葬事宜，同時指示秘書長召開高雄市各機關權管場域戶外感電設施維管及定期檢測會議。
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