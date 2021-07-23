鳳山婦疑似觸電亡 鑑定指路燈廢纜線因積水釀災

高雄高姓婦人19日冒雨行經鳳山三民路時，疑似觸電倒地，送醫宣告不治。高雄市工務局今（23日）到場鑑定，結果顯示廢棄纜線因大雨積水成導體，市府將追究施工承商相關責任。聯合報記者林保／攝影

高雄高姓婦人19日冒雨行經鳳山三民路時，疑似觸電倒地，送醫宣告不治。高雄市工務局今天到場鑑定，結果顯示廢棄纜線因大雨積水成導體，市府將追究施工承商相關責任。

高雄市區7月19日降下大雨，高姓婦人晚間冒雨行經鳳山三民路郵局對面停車場時，疑因觸電倒地，送醫搶救3天，昨天仍宣告不治。高雄地檢署今天上午相驗遺體發現身上有外傷，但難研判是否觸電導致，已安排26日解剖。

由於先前檢測時，曾發現高雄市工務局養工處管轄的路燈桿及水溝蓋出現175伏特電壓值，為釐清鳳山三民路事故原因，養工處上午再度會同中華民國電機技師公會鑑定技師、台電鳳山區營業處、高雄市政府警察局鳳山分局等相關單位，到事發地點再度鑑定路燈。

鑑定結果晚間出爐，指向該路燈民國108年5月16日因地下纜線故障不亮，後採架空線供電，但當時承商未將原地下纜線抽離；鑑定時吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座的廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象。

由於19日事發當天鳳山因豪大雨積水，導致原地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱內的無熔絲開關呈送電狀態，使廢棄導線因積水漏電，不幸造成民眾觸電身亡。市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線之承商相關責任。

高雄市長陳其邁今天到靈堂慰問家屬時表示，市府將依法負起相關責任，並全力協助家屬請求國賠，相關局處也會協助處理後續喪葬事宜，同時指示秘書長楊明州召開高雄市各機關權管場域戶外感電設施維管及定期檢測會議。