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高市消防被暗諷「署降奇將」 消防局：職務調升無問題
高雄市消防局某高階消防官，被指是「署降奇將」，自消防署南調高雄後，短短1、2年從技正升到專門委員，升官快速令人聞所未聞；對此，高雄市消防局陳清，該專委因三線一星職務歷練豐富，這次調升沒有問題。
今天臉書「靠北消防2.0」貼了一篇文，指防疫第一線的消防局，防疫工作基層拚到底，但局內高官卻只顧著升官。他目睹局內長官大亂鬥，大眼宮廷戲碼，就署空降南漂的技正，連跳三級調升專門委員，破壞消防局升遷秩序。
貼文也指，暖男市長以培訓優秀人才為期許，卻讓「署降奇將」的優秀男主角，說卡位就卡位，說升官就升官。
有基層消防員透漏，這是暗指高雄市消防局內，某三線二星高階消防官。由於這名消防官從消防署調職到高雄市消防局，本月又從技正升任專門委員，有別於其他專員、副大隊長一待就是好幾年，升官猶如坐火箭。
他說，依造常理來說，從消防局三線一星專員、技正往上升，通常是先到救災救護大隊擔任兩線四星副大隊長，再到消防局當科室主管，最後當到救災救護大隊長後，才能往上升到專門委員；高雄這名專委的經歷，卻與常規不同。
高雄市消防局解釋，過去這名專委當過三線一星隊長，調任消防署後也是同職務列等。來到高雄後雖是從技正調升到專委，但他因過去有著豐富三線一星經歷，秉持適才適所原則，職務調升沒有問題。
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