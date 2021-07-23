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高雄男竊嫌駕車經派出所遭警喝令 乖乖停好車超配合

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市六龜區寶來社區一輛轎車財物遭竊，駕駛向六龜警分局報警，警方調閱監視器鎖定一名黃姓駕駛的轎車，準備外出追查時，正好發現黃男駕車經過，警方喝令「站住！」黃男配合將車停到派出所前，員警上前攔查，當場查扣黃男剛偷走的113元現金、墨鏡、滑板車、毛重0.19公克安非他命等。

據了解，黃男（59歲）居無定所、以車為家，針對未上鎖的處所及汽車為行竊目標，本月20日上午8時許剛得手機車椅墊、墨鏡、現金113元等，同日11點30分駕車往荖濃方向行經寶來派出所，正好遇到準備外出搜查的員警。

員警見車輛眼熟，大喝「站住！來停旁邊。」黃男乖乖將車輛迴轉，並停在派出所前停好，警方上前將黃男帶回所，並查扣車上贓物及毛重0.19公克的安非他命。

經員警擴大追查，發現黃男另外疑似涉及台南、高雄等地12起竊盜案，雖黃男否認，但警方詢後依毒品、竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後考量黃男經濟狀況無保請回。

六龜警分局長李崇偉表示，疫情期間，警方除協助市府阻絕病毒進入高雄山區，對治安維護工作也未有所鬆懈，不容市區犯罪進入山區，本案破獲歸功於同仁鍥而不捨的精神，提醒民眾小心保管自身財物，如發現可疑人、車可撥打110電話。

高雄市黃男居無定所、以車為家，針對未上鎖的處所及汽車為行竊目標，警方攔查發現車上贓物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃男居無定所、以車為家，針對未上鎖的處所及汽車為行竊目標，警方攔查發現車上贓物。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃男居無定所、以車為家，本月20日疑剛竊得汽車財物，中午駕車經派出所即遭攔查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃男居無定所、以車為家，本月20日疑剛竊得汽車財物，中午駕車經派出所即遭攔查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃男居無定所、以車為家，本月20日疑剛竊得汽車財物，中午駕車經派出所即遭攔查逮捕。記者陳玫伶／翻攝
高雄市黃男居無定所、以車為家，本月20日疑剛竊得汽車財物，中午駕車經派出所即遭攔查逮捕。記者陳玫伶／翻攝

六龜 竊盜 監視器

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