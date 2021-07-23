慶欣欣鋼鐵大火冒毒煙 若人為過失最高罰500萬

彰化縣伸港鄉全興工業區慶欣欣鋼鐵有限公司今下午2點6分發生大火，疑1樓2台作業機熔鐵時機台突然燃燒，火勢延燒廠區，彰化縣消防局動用泡沫車水線搶救，4時32分控制火勢，但廠區仍殘火處理，幸好上百員工及時疏散未造成傷亡。彰化縣環保局也派員前往稽查，如果查出空汙超標且有人為過失，可處10萬到500萬元罰鍰。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，起火廠區為鋼鐵相關製造業，初步了解工廠一樓有六部機台，其中有1至2個機台起火，每部機台都有600公升重油，現場濃煙很大。因每部機台都有重油，燃燒能量很大，消防局透過泡沫壓制火勢，經出動消防車20多輛、消防人員超過30人。

重油燃燒瀰漫惡臭濃煙，多少帶有毒性，彰化縣環保局派員前往稽查，彰化縣環保局也調派空氣品質監測車到場進行空氣品質監測，由受颱風環流影響，風向吹北風，濃煙影響伸港鄉與和美鎮等地區，空氣汙染濃度瞬間衝升到紅色警戒，燒了1個小時，下午3點6分衝到高值達178ug/m3，直到下午4點30分過後火勢控制，濃煙減少，汙染濃度降至30 ug/m3以下。

環保局長江培根說，現場進行24小時戴奧辛氣體檢測採樣，查出火警原因若因人為過失造成，將依採樣化驗結果作為裁罰的標準，輕者10萬最重500萬元罰鍰。

慶欣欣鋼鐵有限公司是台灣鋼鐵集團旗下的電爐煉鋼廠之一，也是上櫃上市的鋼鐵廠，彰化縣議員賴清美指出，今年5月31日，慶欣欣鋼鐵廠有2名員工檢查工廠機具滑輪故障，操作過程不慎被高溫燙傷成重傷住院，7月5日另有1名員工以吊車進行天車連接鋼樑維修，疑因吊車吊籃移動不慎，從高處墜落過世，7月11日，又有1名員工工作時被夾傷住院治療，公安事故接連不斷，她昨天要求勞工處要加強稽查與輔導，沒想到今天又發生火災。