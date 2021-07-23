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防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

銀行員發現異常帳戶報案 警找出2名被害人阻詐90萬

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第五分局北門派出所昨天下午2時接獲土地銀行通報，有帳戶持續被匯入多筆不明金流，行員察覺有異立即將該帳戶內帳款圈存，同時通知警方到場查明辨識。警員楊仁杰、方定元到場後發現該帳戶為詐騙集團人頭帳戶，所匯入多筆金流為6名被害人遭詐騙的款項，積極查尋各被害人，成功聯繫上林姓女子及楊姓男子2名被害人停止匯款，成功攔阻90萬元。

林姓女子表示，她透過朋友介紹在網路平台上投資外匯，詐騙集團要求將欲投資的金額匯入指定帳戶做儲值，該平台則會不定期將獲利匯入帳戶內，經警方耐心勸說她遭到詐騙後才停止匯款，成功攔阻詐騙金額70萬元。

楊姓男子指出，他在投資加密貨幣網站投資比特幣，並按照詐騙集團成員指示，將投資款項匯入指定帳戶，警方立即引導他就近到高雄市警局前鎮分局復興所報案，成功攔阻詐騙金額20萬元。

台南市警五分局分局長李名昌為感謝土地銀行能即時通知警方攔阻鉅額款項，確保民眾免於財物損失，今天下午偕同北區警友會主任李曜嘉頒贈感謝狀及禮券給機警行員。

李名昌表示，唯有銀行跟警方密切合作，才能即時攔阻詐騙，同時呼籲民眾網路世界陷阱多，應多方查證以免受騙，如有疑慮應立即電洽165反詐騙專線求證。

台南市警五分局長李名昌（左一）今天下午偕同北區警友會主任李曜嘉（右二）頒贈感謝狀及禮券給機警行員。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局長李名昌（左一）今天下午偕同北區警友會主任李曜嘉（右二）頒贈感謝狀及禮券給機警行員。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局長李名昌（左二）指出，唯有銀行跟警方密切合作，才能即時攔阻詐騙，同時提醒民眾如有疑慮，應立即電洽165反詐騙專線求證。記者邵心杰／翻攝
台南市警五分局長李名昌（左二）指出，唯有銀行跟警方密切合作，才能即時攔阻詐騙，同時提醒民眾如有疑慮，應立即電洽165反詐騙專線求證。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 外匯 北門

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