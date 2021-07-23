影／下坡直直撞！她開BMW逆向衝進車陣 5車慘遭殃

楊姓女子今天下午開BMW轎車經過民族陸橋突然失控，追撞前方2輛轎車後逆向下橋，在橋端再連撞3輛對向車道的轎車才停下車，未造成傷亡，包括她在內的6名駕駛人都未酒駕，肇事原因由警方調查中。

據了解，今天下午2點35分，楊姓女子（30歲）駕駛BMW白色轎車，自高雄市三民區上民族陸橋，在陸橋下坡，往高雄市新興區行駛，疑未注意前方車輛正停等紅燈，撞擊前方沈姓、魏姓車主的2輛轎車，將沈的黑色轎車撞得橫停在橋上。