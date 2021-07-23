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影／下坡直直撞！她開BMW逆向衝進車陣 5車慘遭殃
楊姓女子今天下午開BMW轎車經過民族陸橋突然失控，追撞前方2輛轎車後逆向下橋，在橋端再連撞3輛對向車道的轎車才停下車，未造成傷亡，包括她在內的6名駕駛人都未酒駕，肇事原因由警方調查中。
據了解，今天下午2點35分，楊姓女子（30歲）駕駛BMW白色轎車，自高雄市三民區上民族陸橋，在陸橋下坡，往高雄市新興區行駛，疑未注意前方車輛正停等紅燈，撞擊前方沈姓、魏姓車主的2輛轎車，將沈的黑色轎車撞得橫停在橋上。
楊女沒立即煞車，轎車衝往對向車道下橋；當時下橋橋端民族路與八德路口的交通號誌剛轉綠燈，對向車道的車輛紛紛閃避她的車，但她的BMW轎車逆向衝往剛要起步的車陣，再撞上另2輛轎車1輛小貨車，才在車陣中停車。前後5輛車車身都被撞凹，她的車頭也損毀，幸未造成傷亡。
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