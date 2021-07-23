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板橋老舊公寓火警昨釀3死 死亡人數今再增一人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區南雅西路二段一間舊公寓3樓昨天凌晨發生大火，消防人員在火場內發現兩具燒到只剩頭顱和軀幹的焦屍，四肢和下半身都已碳化成灰燼，初步確認二人為再婚的林男和林女，由於已難以分辨性別，檢察官冒昨天至市立板橋殯儀館相驗後，指示採集死者家DNA進行比對，來進一步確認二人身分。

昨天火警現場還有82歲塗姓男子和59歲陳姓男子都倒在房間裡，消防人員發現時均無呼吸心跳，二人經緊急送往部立亖重醫院和亞東醫院急救，塗男仍宣告不治，陳男經搶救恢復生命跡象，昨插管在加護病房觀察，今天清晨病情出現急性呼吸衰竭，經醫護人員緊急搶救至清晨5時許仍無效，宣告死亡，警方今天下午報請新北地檢署檢察官相驗。

新北市板橋區南雅西路二段一棟五層樓公寓的三樓，昨天凌晨發生大火，消防人員在火場內發現兩具焦屍，這起火警共造成4人死亡、3人輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區南雅西路二段一棟五層樓公寓的三樓，昨天凌晨發生大火，消防人員在火場內發現兩具焦屍，這起火警共造成4人死亡、3人輕傷。記者王長鼎／翻攝

檢察官 醫護人員

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