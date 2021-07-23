影／彰化鋼鐵工廠大火 濃煙密布上百員工疏散

彰化縣伸港鄉全興工業區慶欣欣鋼聯有限公司今天下午2點6分發生大火，熔爐機具燒起來，火勢延燒廠區，現場有上百名員工疏散，目前無人員傷亡，彰化縣消防局動員大批消防車及人員搶救中。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，起火廠區為鋼鐵相關製造業，初步了解工廠一樓有六部機台，其中有1至2個機台起火，每部機台都有600公升重油，現場濃煙很大，在確定現場人員都疏散逃出，採取守勢防護，確保人民財產安全。