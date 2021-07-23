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影／彰化鋼鐵工廠大火 濃煙密布上百員工疏散

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉全興工業區慶欣欣鋼聯有限公司今天下午2點6分發生大火，熔爐機具燒起來，火勢延燒廠區，現場有上百名員工疏散，目前無人員傷亡，彰化縣消防局動員大批消防車及人員搶救中。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮棋說，起火廠區為鋼鐵相關製造業，初步了解工廠一樓有六部機台，其中有1至2個機台起火，每部機台都有600公升重油，現場濃煙很大，在確定現場人員都疏散逃出，採取守勢防護，確保人民財產安全。

黃琮棋說，每部機台都有重油，燃燒能量很大，消防局透過泡沫壓制火勢，目前出動消防車20多輛、消防人員超過30人，陸續派員支援救火。消防局強調，重油燃燒多少有毒性，呼籲勿接近周邊地區。

彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司下午2點起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布，上百員工都已疏散。記者劉明岩／攝影
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司下午2點起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布，上百員工都已疏散。記者劉明岩／攝影
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司下午2點起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布，上百員工都已疏散。記者劉明岩／攝影
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司下午2點起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布，上百員工都已疏散。記者劉明岩／攝影
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布。圖／消防局提供
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布。圖／消防局提供
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布。圖／消防局提供
彰化伸港的慶欣欣鋼聯公司起火，一樓熔爐機具起火燃燒，現場濃煙密布。圖／消防局提供

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