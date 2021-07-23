冒用160人身分辦手機門號 小額付費買點數賺200萬

張姓男子涉嫌冒用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，1年來得手200萬元，有160餘人受害；刑事局查獲張及銷贓點數的8名賣家，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，檢方聲押張獲准，其餘1至5萬元交保。

警方調查，46歲張姓男子透過管道，購得外洩的身分證、健保卡、駕照及銀行帳號資料，偽造證件後，以雙證件影本上網向電信公司線上申辦門號，赴超商領取SIM卡，去年6月起申辦160餘筆門號。

張取得門號後，從被害人帳戶扣款，電信小額付費買GooglePlay、AppleStore點數，上網以5折出售給許姓男子等8人，8人再轉賣獲利。