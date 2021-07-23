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冒用160人身分辦手機門號 小額付費買點數賺200萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

張姓男子涉嫌冒用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，1年來得手200萬元，有160餘人受害；刑事局查獲張及銷贓點數的8名賣家，依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，檢方聲押張獲准，其餘1至5萬元交保。

警方調查，46歲張姓男子透過管道，購得外洩的身分證、健保卡駕照及銀行帳號資料，偽造證件後，以雙證件影本上網向電信公司線上申辦門號，赴超商領取SIM卡，去年6月起申辦160餘筆門號。

張取得門號後，從被害人帳戶扣款，電信小額付費買GooglePlay、AppleStore點數，上網以5折出售給許姓男子等8人，8人再轉賣獲利。

被害人發現被扣款向電信公司反應，業者陸續報案。刑事局電信偵查大隊第一隊追查，先後逮捕、通知許等8人，本月16日拘提張，查扣證件及帳戶資料。張坦承犯案，許等人則稱不知情。

張姓男子涉嫌利用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，刑事局拘提張送辦。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌利用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，刑事局拘提張送辦。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌利用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，刑事局查扣證件資料。記者李奕昕／翻攝
張姓男子涉嫌利用民眾身分偽造證件，向電信公司申辦手機門號，再小額付費買虛擬點數，刑事局查扣證件資料。記者李奕昕／翻攝

健保卡 駕照 偽造文書

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