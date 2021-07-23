被送往屠宰場豬隻在國道跳車 路肩緩慢行走警「圍捕」

國道一號南向367公里昨天下午2時許出現一隻豬隻疑似被送往屠宰場過程中跳車，嚇壞路過民眾，國道第五大隊員警獲報到場時，豬隻在路肩慢慢行走，身體疑似有受傷，經拖吊車司機及員警排除，警方將持續追查肇事車輛，預計可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並依公共危險罪嫌送辦。

國道警察第五大隊表示，昨天下午2點3分接獲報案，國道一號有豬隻在路上緩慢行走，立即派員到場察看，豬隻雖受驚嚇，但疑似跳下車時有受傷並無亂竄，乖乖被拖吊司機吊上車，豬隻2點32分排除下瑞隆交流道後已死亡。