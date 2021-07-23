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影／無照男騎百萬杜卡迪飆速300公里 偽造車牌交代不清
台中市35歲陳姓男子，上週末騎乘義大利百萬名車「杜卡迪」在台74線飆速300公里，涉及危險駕駛，警方今早持搜索票逮捕陳嫌並扣押機車。陳男沒有考取大型重機駕照，為躲避查緝懸掛偽造車牌，對偽造車牌來源交代不清，詢後依公共危險、偽造特種文書罪送辦。
本月17日清晨5時許，台中市陳男騎乘有「重機界法拉利」稱號的杜卡迪DUCATI重機，在台74線上狂奔飆速300公里，並將自拍影片PO上網，引發車友討論。
台中市第五警分局成立專案小組，今早6時許，警方持搜索票至北屯區陳男住所逮人，並在地下室查扣大型重型機車。陳男睡夢中驚醒，坦承將飆速影片PO網炫耀，想要吸引民眾討論，未料警察找上門。
據了解，無業的陳男沒有考取大型重型機車駕照(排氣量550CC以上)，並稱該輛大型重型機車與偽造的紅牌車牌是他買來，但從哪裡買？多少購入？陳男交代不清。
陳男高速飆速行徑，警方依道路交通管理處罰條例第12條第1項及第43條第1項危險駕駛舉發，二者合併最高可處3萬4千8百元罰鍰；另外，陳男惡意挑釁，無視公權力，警方建請檢方將重機沒收，或函請監理將車沒入，杜絕飆車歪風。
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