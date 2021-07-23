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酪梨嘉南產區傳遭竊 台南警民合作人贓俱獲逮到賊

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市酪梨現正值產季，大內區是主產地，傳有竊賊趁機偷竊；善化警分局啟動「護果專案」，大內分駐所昨晚獲報在大內區內郭里果園查獲57歲羅姓男子偷摘酪梨數十粒，當場人贓俱獲，今依涉嫌竊盜罪移台南地檢署偵辦。

善化警分局表示，除要求所屬各單位針對目前盛產農產地區及農民提出申請區域，規畫護果巡邏路線，也請員警利用機會提升農民防竊意識、教導強化自我防竊如加裝照明設備、監視器並與農民加強聯繫，警民合作遏阻宵小竊取農作物。

分局長歐祖明表示，大內正是酪梨、芒果等水果採收期，為防制宵小趁機竊取農產品造成農民損失，除加強警方勤務，藉由提升農民防竊意識、防竊作為及警民護果通報機制，共同守護果農心血。

農民說，酪梨原產中美洲，民國初年引進種植，90年代盛行一時，但酪梨易受病害感染，加上國外進口競爭，現在各地多零星栽培，全台種植面積僅約520公頃，主產地在台南市與嘉義縣。

酪梨產區傳遭竊，台南警民合作逮到竊嫌。圖／警方提供
酪梨產區傳遭竊，台南警民合作逮到竊嫌。圖／警方提供
酪梨產區傳遭竊，台南警民合作逮到竊嫌。圖／警方提供
酪梨產區傳遭竊，台南警民合作逮到竊嫌。圖／警方提供

農民 偷竊 監視器

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