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影／欠債男持假槍意圖行搶 郵局經理關門反鎖逃過一劫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市27歲邱姓男子在小吃店工作，債台高築，前晚近8時頭戴鴨舌帽，手持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶，幸郵局黃姓經理機警反應立即關門反鎖並通報警方，邱見無法得逞便立刻逃離現場。台南市警六分局獲報後成立專案小組清查，昨天傍晚5將他拘提到案，正擴大偵辦中。

據調查，新義郵局黃經理前天晚間7時50分下班欲開啟側門離去時，突見1名頭戴鴨舌帽的年輕男子手持玩具槍意圖行搶，黃見狀立即將門關上反鎖並報警，邱見狀便慌忙逃離現場。因黃反應機警，及時將門反鎖且報警，邱未能得逞，並未造成人員及財物損失。

警方據報後相當重視，立即相關人員組成專案小組，過濾上百支監視器，還原其往返郵局途徑。然而，邱徒步逃離現場，其間甚至換裝，企圖混淆警方視聽，仍逃不過專案小組成員的法眼，依其身形比對出其行經時間及路徑，確認邱涉有重嫌，昨天報請台南地檢署指揮，並聲請拘票，晚間5時前往其住處，24小時內將他拘提到案。

警方調查，邱是小吃店的店員，手機通訊軟體內有許多催討債務訊息，幾乎都是幾萬、幾萬元，研判他被債務逼急了，才鋌而走險。然而，他本人對相關案情多所保留，警方正進一步擴大追查，是否另有隱情。

27歲邱姓男子在小吃店工作，債台高築，前晚近8時頭戴鴨舌帽，手持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶。記者邵心杰／翻攝
27歲邱姓男子在小吃店工作，債台高築，前晚近8時頭戴鴨舌帽，手持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶。記者邵心杰／翻攝
邱姓男子變裝後，前天晚間7時50分趁郵局經理下班欲開啟側門離去時，意圖行搶，所幸經理機警關門反鎖逃過一劫。記者邵心杰／翻攝
邱姓男子變裝後，前天晚間7時50分趁郵局經理下班欲開啟側門離去時，意圖行搶，所幸經理機警關門反鎖逃過一劫。記者邵心杰／翻攝
邱徒步逃離現場，其間甚至換裝，企圖混淆警方視聽，仍逃不過專案小組成員的法眼，24小時內將他逮捕到案。記者邵心杰／翻攝
邱徒步逃離現場，其間甚至換裝，企圖混淆警方視聽，仍逃不過專案小組成員的法眼，24小時內將他逮捕到案。記者邵心杰／翻攝

郵局 小吃 債務

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