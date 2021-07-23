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婦人連日檢舉理髮店疫期從事色情按摩 險惹禍上身
疫情期間，王姓婦人連日報警，檢舉某理髮店地下室從事色情按摩，警方查出並無此事，查辦王婦謊報，依違反社會秩序維護法移送法辦，高雄簡易庭認為她沒故意使他人受罰，判決不罰。
判決指出，王姓婦人在市場內聽說高雄市三民區大豐一路某理髮廳從事按摩，5月27日、28日見理髮店門口的三色旋轉燈仍運轉中，便打110專線檢舉這家理髮店從事色情按摩，警方到場查證，都沒王婦稱的行為，依違反社會秩序維護法查辦王婦。
王婦表示，因疫情關係八大特種營業場所都暫停營業，認為那種店家不能營業報案。
法官認為，王婦雖僅聽聞他人提及理髮店從事按摩，便主觀臆測理髮廳為色情行業即貿然報案，行為不適宜，但尚難認定她有故意使他人受社會秩序維護法處罰，判決不罰。
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