快訊

直播／一口氣降至二級最新指引 指揮中心下午2時說明

限制梅花座也願意開業 餐飲業者就盼振興券重出江湖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人連日檢舉理髮店疫期從事色情按摩 險惹禍上身

聯合報 / 記者林保光／即時報導

防疫期間，警方查察營業場所。記者林保光／翻攝
防疫期間，警方查察營業場所。記者林保光／翻攝
疫情期間，王姓婦人連日報警，檢舉某理髮店地下室從事色情按摩，警方查出並無此事，查辦王婦謊報，依違反社會秩序維護法移送法辦，高雄簡易庭認為她沒故意使他人受罰，判決不罰。

判決指出，王姓婦人在市場內聽說高雄市三民區大豐一路某理髮廳從事按摩，5月27日、28日見理髮店門口的三色旋轉燈仍運轉中，便打110專線檢舉這家理髮店從事色情按摩，警方到場查證，都沒王婦稱的行為，依違反社會秩序維護法查辦王婦。

王婦表示，因疫情關係八大特種營業場所都暫停營業，認為那種店家不能營業報案。

法官認為，王婦雖僅聽聞他人提及理髮店從事按摩，便主觀臆測理髮廳為色情行業即貿然報案，行為不適宜，但尚難認定她有故意使他人受社會秩序維護法處罰，判決不罰。

按摩 疫情 高雄市

延伸閱讀

大膽！警官辦公室收賄223萬元 包庇薄紗熱舞的色情酒店

四分之一用戶是老司機…Tumblr「大掃黃」後雪崩式沒落 如何東山再起？

渣男趁女友熟睡性侵 分手後還在色情網站散佈性愛影片

容留5名越南女子性交易 台南按摩店家判刑還沒收所得

相關新聞

松山區大樓失火1人失去生命跡象 起火點疑在9樓旅館

台北市松山區八德路四段一處巷內大樓今天近午火警，一名20歲男子被救出後失去生命跡象，正在醫院搶救，目前火勢已滅，消防員陸...

影／欠債男持假槍意圖行搶 郵局經理關門反鎖逃過一劫

台南市27歲邱姓男子在小吃店工作，債台高築，前晚近8時頭戴鴨舌帽，手持玩具槍到南區新義郵局意圖行搶，幸郵局黃姓經理機警反...

高雄鳳山觸電女今相驗 家屬：一條人命，總要告訴原因

高雄39歲的高姓女子4天前下班回家途中，經過鳳山區三民路上一積水處，觸電倒地送醫搶救，昨晚不治。檢警今天上午進行司法相驗...

北二高南下土城段小貨車車禍打橫車道上 回堵約300公尺

烟花颱風逼近，北二高南下土城段今天上午11時許發生小貨車與汽車車禍意外，事故車上，影響內側2車道通行，國道警察已趕抵現場...

彰化小黑狗被綁柱子封嘴哀嚎 虐狗男還自po影音惹眾怒

彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士...

6歲童站機車踏板遭撞亡 急診醫：孩子不是你的安全氣囊

衛福部台中醫院急診室醫師韓振宇說，今年2月，一名6歲男童站在機車踏板由父親載出門遇貨車追撞，男童前胸撞上機車龍頭導致嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。