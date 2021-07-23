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三級警戒未解封 魚販、豬肉攤商無「罩」擺攤遭警開罰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

警方在台中沙鹿菜市場發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單。圖／民眾提供
警方在台中沙鹿菜市場發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單。圖／民眾提供
有民眾今日在臉書社群爆料台中市沙鹿菜市場有2名魚販未戴口罩，台中市警局清水分局員警於網路巡邏發現民眾貼文後，立即派員前往了解，發現菜市場有2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單，移請相關單位裁處。

一名網友今日在臉書「沙鹿之美」貼文，指今早到台中沙鹿菜市場採買，販售魚貨的攤位有2名魚販未戴口罩，質疑現在賣魚的都不戴口罩了嗎？並表示「他真不敢買，沒有保護自己何來做生意。」

台中市警局清水分局員警於網路巡邏發現民眾貼文後，立即派員前往了解，今天上午10時45分，在沙鹿區大同街與新興街口發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，當場蒐集相關證據後，依傳染病防治法開立裁處單，移請相關單位裁處。

警方在台中沙鹿菜市場發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單。圖／民眾提供
警方在台中沙鹿菜市場發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單。圖／民眾提供

口罩 台中市

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