三級警戒未解封 魚販、豬肉攤商無「罩」擺攤遭警開罰

警方在台中沙鹿菜市場發現2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單。圖／民眾提供 有民眾今日在臉書社群爆料台中市沙鹿菜市場有2名魚販未戴口罩，台中市警局清水分局員警於網路巡邏發現民眾貼文後，立即派員前往了解，發現菜市場有2名魚販攤商及1名豬肉攤商，共3人未戴口罩，立即開立裁處單，移請相關單位裁處。

一名網友今日在臉書「沙鹿之美」貼文，指今早到台中沙鹿菜市場採買，販售魚貨的攤位有2名魚販未戴口罩，質疑現在賣魚的都不戴口罩了嗎？並表示「他真不敢買，沒有保護自己何來做生意。」