中和健保特約藥局 竟售來歷不明血氧機

新北市中和區的幸福連鎖藥局，涉嫌在網路上以390元的價格向邱姓夫妻進貨不明來歷的血氧機，再以每台900元的價格賣出牟取暴利，新北地檢署指揮新北市調處於昨日發動搜索，帶回藥局楊姓負責人、邱姓夫妻等人，訊後依違反醫療器材管理法，分別諭令以新台幣5萬元、6萬元、10萬元交保。

檢調日前前往幸福連鎖藥局調查，發現藥局內販售來歷不明血氧機，經追查發現，藥局楊姓負責人自5月起透過臉書社團，以每台390元的價格向邱姓夫妻採買血氧機，再以每台900元的價格售出，藉此牟取暴利。

新北地檢署昨天指揮新北市調處持搜索票，會同高雄市調處、高雄市衛生局等單位前往幸福連鎖藥局、楊姓負責人住所、邱姓夫妻住所等處進行搜索，查扣進銷貨資料、出貨明細、社團網頁資料、團購群組對話等事證，並帶回三人。