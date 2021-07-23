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松山區大樓失火1人失去生命跡象 起火點疑在9樓旅館

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松山區一棟大樓火警，起火點疑是大樓9樓的旅館，1人失去生命跡象，消防員送醫後搶救成功。記者蔡翼謙／翻攝
台北市松山區一棟大樓火警，起火點疑是大樓9樓的旅館，1人失去生命跡象，消防員送醫後搶救成功。記者蔡翼謙／翻攝
台北市松山區八德路四段一處巷內大樓今天近午火警，一名20歲男子被救出後失去生命跡象，正在醫院搶救，目前火勢已滅，消防員陸續將受困民眾帶離大樓，據了解，起火點疑是9樓，是一間旅館，但非防疫旅館。

消防局今天早上11點23分獲報，八德路四段453巷12號9樓冒出白煙，出動消防車輛12輛、救護車輛1輛、人員37名，到場救出一名20歲男子，已失去生命跡象，送北醫急救，目前撲滅火勢，還在調查起火原因。

據了解，現場為12層樓建物，於9樓起火，燒損傢俱、裝潢及電器，燃燒面積約20平方公尺，共疏散74人、救出1人。

【中央社／台北23日電】

台北市松山區某間旅館今天上午發生火警，台北市消防局獲報後立即派13車、37人馳援，現場共疏散74人，救出1男但他已無呼吸心跳，送醫搶救中。詳細起火原因，待調查釐清。

台北市消防局上午11時23分獲報，指位於松山區八德路4段某間旅館9樓冒出白煙，立即派遣消防車輛12輛、救護車輛1輛及37人前往救援，現場共疏散74人。

消防局指出，火勢於上午11時36分撲滅，並救出1名男子，但他已無呼吸心跳，立即協助送往台北醫學大學附設醫院搶救。

經初步調查了解，案發現場為12層樓高的旅館，起火點位於9樓，燒損傢俱、裝潢及電器，燃燒面積約20平方公尺；詳細起火原因，待後續調查釐清。

消防員

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