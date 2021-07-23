鳳山女疑觸電身亡 高市府：將負起責任並協助請求國賠

工務局養工處今早再請第三方單位到現場鑑定。記者林保光／攝影 高雄高姓女子日前疑在雨中觸電導致身亡，遺體今早在市立殯儀館相驗，但仍無法直接確定是否是漏電導致死亡，預定下周一10點再解剖複驗，死者的胞兄對於日來市府的處理態度「不予置評」，僅表示，「一條人命，總要告訴我什麼原因造成的」，高雄市長陳其邁已責成祕書長楊明州督導盤查全市電桿及水溝管線，確保民眾安全。

高女19日在豪大雨時撐傘行經鳳山區三民路時疑觸電倒地，送醫加裝葉克膜搶救三天，昨晚仍宣告不治，針對這起民眾疑感電致死事件，高市府表示，將依法負起相關責任，全力協助家屬請求國賠，並由相關局處協助家屬處理後續喪葬事宜。

市府表示，為釐清鳳山區三民路事故原因，工務局養工處於21日及今天兩度邀請第三方公正電機技師公會南區辦公處，會同台電公司鳳山區營業處至現場進行鑑定，將全力加速釐清責任歸屬。為防範憾事再發生，市長陳其邁也責成市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組成專案小組，針對全市電桿、水溝管線全面巡視盤查，確保民眾安全。

工務局養工處表示，由於事故現場線路複雜，電機技師公會南區辦公處人員持續鑑定中，務必查出真相。

高女的遺體今早在市立殯儀館進行司法相驗，她胞兄說，「一條人命，總要告訴他是什麼原因造成」。對於日來市府的處理態度，他則不予置評，強調「該誰負的責任，誰就要負」。