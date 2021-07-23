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彰化小黑狗被綁柱子封嘴哀嚎 虐狗男還自po影音惹眾怒

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士緊急通報彰化縣動物防疫所，連夜將小狗救出。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士緊急通報彰化縣動物防疫所，連夜將小狗救出。圖／民眾提供
彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士邵柏森緊急通報彰化縣動物防疫所，連夜將小狗救出，但江男已不知去向，其虐狗動機動防所還在了解中。

江男是昨天將虐狗影片PO上IG動態，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森獲報消息後，急著通報動防所，並在臉書上po出訊息，痛斥虐狗男子，也引發網友一陣罵聲，網友罵說「有夠垃圾，太扯了」「把他如法炮製綁起來」「有病為什麼不去看醫生」。

彰化縣動物防疫所所長董孟治說，動防所同仁到場後，涉嫌虐狗男子已不在三合院內，小狗也被放下了，江男外婆同意動防所人員入內查看小狗有無受傷，在房內床下找到小黑狗，經檢查後小黑狗無明顯外傷，但顯得很怕人，將請江男出面說明。

邵柏森事後也在網路上補上狗已救到的訊息，讓大家鬆了口氣，並盛讚動防所人員很熱血，雖已下班還是衝現場救狗。

董孟治說，依「動物保護法」規定虐狗依法可處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士緊急通報彰化縣動物防疫所，連夜將小狗救出。圖／翻攝自邵柏森臉書
彰化縣永靖鄉江姓男子昨天PO出一段虐狗影片，一隻小黑狗被綑綁在柱子上，嘴也被膠帶封住，但小狗還是不斷發出哀嚎聲，愛狗人士緊急通報彰化縣動物防疫所，連夜將小狗救出。圖／翻攝自邵柏森臉書

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