影／天雨路滑 油罐車失控「騎」上西濱快速公路分隔島

一輛油罐車前天深夜11點多在台61線西濱快速公路後龍路段疑似因車速過快、天雨路滑失控衝上分隔島，現場出動多輛吊車處理。圖／民眾提供 受烟花颱風外圍環流影響，苗栗地區連日來時風時雨，一輛油罐車前天深夜11點多在台61線西濱快速公路後龍路段疑似因車速過快、天雨路滑失控衝上分隔島，幸好當時車流稀少，未造成人員傷亡，油罐車駕駛檢測無酒精反應，這起事故經員警、苗栗工務段人員冒雨疏導交通、清理路面，順利在昨天凌晨近2點將事故排除。

竹南警分局表示，21日深夜11點50分左右，竹南警分局接獲民眾報案，後龍鎮台61線西濱快速道路南下110公里處附近發生油罐車自撞護欄事故，員警許庭榕、陳怡安獲報後立即前往處理，抵現場發現大量散落物，油罐車已撞進對向內側車道，當時天色昏暗且大雨滂沱，為避免發生二次交通事故，立即以巡邏車於現場警戒，封鎖雙向內側車道。

員警立即通報鄰近後龍分駐所及防撞車前來支援管制交通，這起事故疑似油罐車車速過快，天雨路滑而失控自撞分隔島，經酒測無酒精反應，幸好未造成人員傷亡，經員警冒雨交通疏導，協助苗栗工務段清理路面，現場並出動多輛吊車，在2小時內將事故排除，恢復交通順暢。