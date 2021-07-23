影／笨賊想偷香油錢觸動保全系統還摔傷腰 警人贓俱獲

高雄市一名黃姓男子昨天凌晨行經旗山天后宮，臨時起意爬進廟內，跳入廟內時疑似傷到腰部，在地上翻滾近1小時才起身，以螺絲起子破壞3個功德箱，得手近8萬元、平安符數十個及宮廟小包包，黃男行竊過程中觸動廟方保全系統，員警到場逮捕黃男，依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署並聲押獲准。

旗山天后宮朱姓廟祝表示，去年曾發生香油錢遭竊事件，廟方不僅補強監視器也加裝紅外線感應，只要人或物品經過就會觸動並通報他，昨天凌晨收到保全系統警示，發現疑似一名男子觸動紅外線，立即聯繫旗山警分局員警到場察看。

根據廟方監視器指出，黃姓男子（47歲）疑似利用宮廟後方變電箱徒手攀爬入廟，從屋頂跳到大廳時，不慎滑落摔傷腰部，身體也有輕微擦挫傷，在中庭翻滾近1小時，直到接近凌晨3點才起身，持隨身攜帶的螺絲起子破壞廟內3個功德箱，竊走香油錢近8萬元並偷取櫃台的平安符吊飾等。

黃男得手後原想利用廟方桌椅堆疊爬到屋頂離開，沒想剛爬出來就看到警方及朱姓廟祝在外等候。黃男向警方坦承，他居無定所、肚子餓又無錢可買吃的，昨晚經過旗山天后宮，看到廟內功德箱擺在大門入口處，臨時起意爬進廟內偷香油錢。警方詢後依竊盜罪嫌送辦，檢方訊後經橋院裁定聲押獲准。