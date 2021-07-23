假鈔詐騙勞力士黑水鬼名錶、地下匯兌 警方再逮一嫌犯

台北市前年9月底陸續接獲民眾報案，有歹徒以假鈔購買精品勞力士黑水鬼手錶，及地下匯兌反被對方拿假鈔詐騙等案件；警方清查後，逮捕幕後主嫌竹聯幫天蠍堂陳姓堂主（34歲），及天道盟曾姓男子（27歲）、擔任軍師的周姓退休員警；陳姓堂主今年一月被逮後，二月再度犯案逃逸，五月被警方查獲，曾嫌則在本月19日被逮。

警方指出，前年起陸續出現黑水鬼詐騙案，歹徒找上販售精品的賣家，要購買名錶黑水鬼相約面交，但卻交付假鈔詐騙。

另外陳嫌等人還在臉書等網路平台刊登廣告訊息，佯稱有低於行情的匯率及手續費優惠，以話術誘騙民眾進行外幣地下匯兌，被害人上鉤後，再由曾男指揮成員10餘人，在台灣、大陸、韓國、菲律賓等地，拿偽造的銀行匯款單，及每捆上下以真鈔掩飾的假鈔詐騙被害人，不法所得換算後約新台幣4246餘萬元。

要赴韓國經商的林姓男子因為貪圖便宜，找上陳嫌進行地下匯兌；雙方約定好在韓國交付韓幣後，再由林男通知台灣友人交給陳嫌等人1500萬元，不料交易完成後，林男在韓國檢視韓幣，竟發現幾乎都是假鈔，損失相當慘重。

林男當時飛到韓國，陳嫌等人特地約在人多的地方面交，林男與一名羅姓男子（32歲）見面時，對方拿出大把鈔票以取信林男，由於在公眾場合，林男不敢當場點鈔，只能將錢帶走，同時打電話給台灣友人，將1500萬元新台幣交給陳嫌。

不料林男回到住處清點時，發現除了幾張韓幣是真鈔外，剩下全部都是假鈔，林男趕緊向韓國當地警方報案。

警方追查，發現主嫌是竹聯幫天蠍堂陳姓堂主，天道盟背景的27歲新北市里長兒子曾姓男子，另外還有竹聯幫地堂創始人李宗奎姪子、同時還是退休警察的周姓男子擔任軍師，前年9到去年11月間，計有11名被害人受害，不法所得2246萬元、價值近250萬元的勞力士手錶7支。

陳嫌今年初被逮交保後，2、3月又詐欺兩名被害人129萬元，警方5月在嘉義市一棟豪宅內攻堅逮捕陳嫌，又循線逮捕周嫌；這個月19日，警方又在新莊查獲曾嫌到案，曾嫌是新北市里長兒子，曾涉及賭博、恐嚇、組織、傷害，查扣50餘萬、名錶、名貴保時捷跑車 1 台等贓證物。