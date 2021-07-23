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影／這份早餐有夠貴！ 屏東無罩男買早餐被舉發

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

防疫警戒三級逾2個月，外出戴口罩，成為民眾的生活日常；屏東縣內埔警分局日前接獲檢舉，指有民眾在早餐店購餐未戴口罩，不聽店家老闆勸阻，又不保持社交距離，引起恐慌，於是主動蒐證報警，警方到場依傳染病防治法開立舉發單，被舉發男子直呼「這份早餐有夠貴！」

內埔警分局20日接獲民眾報案，指在內埔鄉清華路的早餐店購餐，見到另名消費者未戴口罩，經店家提醒，也置之不理，於是拍照報警處理。

員警抵達時，40歲的利姓男子已戴上口罩並準備開車離去，員警向店家求證，並檢視林姓顧客提供的蒐證相片，當場開罰，利還拜託「不要開啦！買個東西而已」，員警不為所動依法開立舉發單。

內埔警分局長蔡耀順表示，警戒期間，民眾檢舉未戴口罩、違規營業及違反群聚規定的案件激增，可謂人人都是吹哨；在經濟活動減弱的未解封前，建議民眾應遵守相關規定，避免傷了荷包，買個早餐因為鎮個人的便宜行事觸法，餐費至少要多花3000元。

屏東縣內埔鄉一名男子在早餐店購餐未戴口罩，不聽店家老闆勸阻，又不保持社交距離，引起恐慌，拍照蒐證報警，警方到場依傳染病防治法開立舉發單。記者潘欣中／翻攝
屏東縣內埔鄉一名男子在早餐店購餐未戴口罩，不聽店家老闆勸阻，又不保持社交距離，引起恐慌，拍照蒐證報警，警方到場依傳染病防治法開立舉發單。記者潘欣中／翻攝

口罩 早餐 社交距離

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